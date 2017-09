Na noite desta quarta-feira (13), uma mulher, que ainda não identificada, foi atropelada por um carro ao tentar atravessar a rodovia BR-174, próximo ao bairro Lagoa Azul.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 23h. O motorista do carro não prestou socorro à vítima e fugiu do local. As pessoas não conseguiram identificar qual o modelo e a placa do veículo, já que o condutor estava em alta velocidade.