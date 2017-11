Divulgados nesta quinta-feira (23), documentos de casos arquivados em um tribunal de Houston (EUA), revelam que a texana Julia Poff, 46 anos, teria tentado matar o ex-presidente do país Barack Obama e o governador do Texas, Greg Abbott com prresentes enviados pela suspeita que seriam bombas de fabricação caseira.

As informações são do G1. Abbott chegou abrir um dos pacotes. O que salvou a vida do governador foi a maneira como embalagem foi aberta, segundo a acusação. Um terceiro pacote, direcionado para a Administração do Seguro Social, não foi mexido. O caso aconteceu em outubro de 2016, antes das eleições.

A motivação do envio dos pacotes explosivos, que incluíam um maço de cigarros e uma tampa de pote, seria porque a mulher estaria indignada com as administrações federal e estadual e teve negada uma subvenção oficial, além de um problema com o pagamento de uma pensão.