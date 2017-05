Municípios recebem apoio para combater violência sexual contra crianças e adolescentes

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), iniciou nesta terça-feira, 8 de maio, a entrega de blusas e cartazes referentes à campanha de prevenção e enfrentamento ao problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.

Os primeiros municípios a receberem os kits foram Anori, Ipixuna, Parintins, Novo Aripuanã, Novo Airão, Canutama, Atalaia do Norte e São Gabriel da Cachoeira.

Apoio contra a violação de direitos – Ao todo, serão distribuídas 2 mil camisas e 3 mil cartazes com o slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes”. O material servirá de apoio aos 62 municípios amazonenses que fazem parte da rede de proteção e que farão mobilização no próximo dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Para o dia de combate, as gestões municipais devem realizar ações socioeducativas e de sensibilização como debates, palestras e caminhadas, com o objetivo de envolver a sociedade na divulgação dos canais de denúncia e consolidação da frente de combate às violações de direitos.

Serviços de denúncia – O Governo do Estado possui órgãos especializados no atendimento às vítimas de abuso e exploração sexual. Os serviços são realizados em pelas secretarias estaduais de Assistência Social (Seas), da Saúde (Susam) e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). As denúncias podem ser feitas também pelo disk 100.