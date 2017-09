De 15 a 29 de setembro, a partir das 14h (primeiro dia), o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), abriga atrações culturais contempladas pela ‘XI Primavera dos Museus’, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O local é endereçado na Rua Ramos Ferreira, 1036, Centro.

Oficinas de audiovisual e confecção de cerâmica, orquestras, apresentações de pesquisas arqueológicas e visita às dependências do Museu são algumas das atividades, que são gratuitas e abertas a todos os públicos interessados.

Dyson Teles, diretor do Museu Amazônico, afirma que pretende aproveitar o tema desta edição – “Museus e suas memórias” – para atribuir reflexões aos participantes acerca da relevância dos acervos material e imaterial (simbólico) desta Instituição memorial. “Este ano, a programação cultural e científica foi construída por meio de parcerias com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com o Museu da Amazônia (Musa) e com equipe composta por voluntários”, acrescentou. Teles avalia a programação como diversificada e educativa.

Coordenadora local do Ibram, Carolina Brandão classifica a interdisciplinaridade agregada ao evento como importante ferramenta de propagação informativa. “Este é um momento ímpar no conjunto de ações culturais e científicas do Museu, pois congregam-se artistas, intelectuais e cientistas em prol do compartilhamento de informações sobre as áreas de atuação dos presentes”, observou Carolina.

Horário de funcionamento

Exceto durante os dias da programação do evento, as visitas ao Museu Amazônico podem ser realizadas em dois horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.