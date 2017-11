Nesta semana, três navios chegam a Manaus durante a Temporada de Cruzeiros 2017/2018. O primeiro a chegar será o M/S Silver Whisper, na segunda-feira, 27/11, às 13h. A estimativa é que o navio traga a bordo 684 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), com o apoio da Polícia Militar, farão o receptivo dos passageiros que desembarcarem na cidade. Na ocasião serão prestadas orientações, além da distribuição de guias bilíngues e artesanato indígena por agentes dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs).

No dia 29/11, será a vez do M/S Seven Mariner atracar no Porto de Manaus, às 8h. O Seven Mariner esteve na capital amazonense em março deste ano e agora retornará com mais de 1,1 mil turistas. Já iniciando o mês de dezembro, no sábado, 2/12, às 10h, o M/S Prinsendam chegará a Manaus com 1,3 mil passageiros.