A equipe da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital, prendeu na manhã desta segunda-feira, dia 8, por volta das 7h, no Distrito Rural de Cacau Pirêra, Wallace Félix da Cunha, 36, o “Nêgo Uala”, no momento em que cumpria mandado de busca e apreensão na casa de um homem investigado pelo crime de tráfico de drogas naquela localidade.

De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, titular da 31ª DIP, quando os policiais chegaram na residência o infrator estava dormindo em um dos cômodos. Ao ter a identidade consultada pela equipe de investigadores da unidade policial, foi constatado que “Nêgo Uala” fugiu no dia 26 de dezembro do ano passado do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

A autoridade policial informou que, com o infrator, a polícia apreendeu uma lancha de alumínio, um motor de 40hp e a quantia de R$ 1.085,00 em dinheiro. Segundo o delegado, “Nêgo Uala” responde a outros processos na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. “Ultimamente ele comandava a distribuição de substâncias entorpecentes e dava cobertura a diversos roubos que ocorriam no Distrito de Cacau Pirêra, bem como era representante, naquela localidade, de uma facção criminosa que atua no Estado”, disse.

Depois dos procedimentos policiais cabíveis na 31ª DIP o delegado Antonio Chicre comunicou a captura do infrator à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), que ficará encarregada de fazer a transferência de “Nêgo Uala” para um dos presídios de Manaus.