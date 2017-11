A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a Federação Amazonense de Voleibol (FAV) realizam de sexta-feira (24/11) até domingo (26/11), nas quadras da Praia da Ponta, zona centro-oeste de Manaus, a 9ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-19. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com início às 8h, o circuito terá 30 duplas masculinas e 25 femininas de vários estados brasileiros, incluindo o Amazonas. Na sexta-feira (24/11), será a fase classificatória, onde as duplas que não somaram pontos suficientes nas etapas anteriores, disputam para chegar à fase principal da competição, que começa no sábado (25/11). As duplas campeãs serão premiadas com troféus e medalhas.

O atleta Lucas Valente, que faz dupla com Thiago Santos, uma das equipes do Amazonas já classificadas, tem treinado bastante com o seu parceiro e quer chegar numa boa posição. “Nós queremos estar, pelo menos, entre os quatro melhores. Queremos medalhar, sim, mas representar bem o nosso Estado é o nosso principal objetivo. Para isso, Thiago e eu estamos treinando sempre na Ponta Negra para termos mais entrosamento e chegar ao nosso objetivo”, disse o atleta.

O presidente da FAV, Tadeu Picanço, ressalta que esta competição será bem disputada e que não há favoritos. “É uma competição muito equilibrada em função da idade dos atletas. Na etapa anterior, em Salvador, os vencedores foram surpresas, saindo do que geralmente acontece. Ou seja, os vencedores não eram os favoritos, no masculino e no feminino. Teremos uma dupla de cada naipe no torneio principal e cinco na fase classificatória”, completou Tadeu.

FOTO: MAURO NETO