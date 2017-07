Nutricionista dá dicas de como aproveitar o Dia da Pizza sem culpa

Tweet on Twitter

Saborear uma pizza é sempre uma boa opção para confraternizar com a família e amigos, mas o peso na consciência por sair da dieta, para muitos, é sempre um empecilho na hora de se render a essa tentação. Para comemorar o Dia da Pizza (10 de julho) sem culpa, a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Estácio, Rita Machado, dá dicas preciosas. Segundo ela, sabendo escolher corretamente os ingredientes e o tipo de massa a ser usada é possível comemorar a data sem se preocupar com a balança.

A nutricionista explica que as pizzas com massa integral são uma ótima alternativa para quem está de dieta. A principal vantagem é que a farinha utilizada não passa pelo processo de refinamento, preservando melhor os seus nutrientes e fibras, fundamentais no aumento da sensação de saciedade. Além disso, é melhor para o funcionamento intestinal, para o controle da glicemia e redução nos níveis de colesterol. “Quanto mais fibra o alimento tiver em sua composição, mais saudável fica a pizza”, explica.

A nutricionista alerta, para quem prefere a massa branca, ficar de olho nos recheios. O ideal é escolher sabores simples, como mussarela, marguerita ou atum, e evitar os recheios de calabresa e presunto, ricos em gordura. Os molhos de maionese, mostarda e catchup também devem ser evitados, pois possuem muito sal. Outra dica é evitar participar de rodízios, porque a diversidade de sabores faz com que a refeição fique mais calórica.

Para quem está de dieta, as pizzas doces também não são uma boa opção. Ela também ressalta que consumir pizza durante a noite aumenta o acúmulo de gordura corporal, devido à quantidade elevada de carboidratos. “Quando comemos pizza, que é um alimento rico em carboidrato, nosso corpo libera mais insulina para o processo de absorção da glicose. Se comemos à noite, produzimos mais insulina que o desejável e o acúmulo de glicose no organismo acaba sendo reservado em forma de triglicerídeos, que faz aumentar o peso e pode obstruir artérias”, disse.

Rita diz que, à noite, o ideal é consumir alimentos leves, como saladas e sopas, e deixar a pizza para comer durante o dia e uma vez por semana. “É importante que as pessoas aprendam que todos os alimentos são permitidos, porém é preciso consumir com moderação e consciência”, afirmou.