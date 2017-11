Obras de nova ligação viária de Manaus atingem 80%

As obras da Ligação Viária Luiz Antony (LLA), que vai interligar a ponte Kako Caminha, na zona oeste de Manaus, ao Centro da cidade, na zona sul, alcançaram 80% de execução em seu primeiro trecho, composto por 600 metros via, com ciclovia, orla, calçada e intervenção viária. A LLA é uma obra executada pelo Governo do Amazonas, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e faz parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), fase III.

O projeto prevê ainda a construção do Parque da Castelhana, que vai ser mais uma opção de lazer para os moradores da zona oeste da capital. Áreas para práticas esportivas e playgrounds também estão no pacote de obras.

A LLA é considerada uma das obras mais importantes em execução em Manaus, pois vai desafogar o trânsito de veículos que saem de bairros como Glória, São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, com destino ao Centro da capital. A nova via terá 1,1 quilômetro de extensão, e funcionará em mão dupla. A previsão da entrega total do projeto é maio de 2018. Ao todo o projeto é orçado em R$ 51.000.000,00, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo do Estado do Amazonas.

400 trabalhadores se revezam dia e noite para concluir os trabalhos dentro do prazo estabelecido. Depois de concluída, a nova LLA vai ligar o bairro Presidente Vargas até a rua Luiz Antony, no centro da Cidade, desafogando a malha viária nas avenidas Constantino Nery e Álvaro Maia.

