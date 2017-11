Ônibus pega fogo após pane mecânica na Torquato Tapajós

Um ônibus da empresa Açaí transporte pegou fogo na noite desta terça-feira (21), no meio da avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, após superaquecer. O acidente foi filmado por um motociclista que passava pelo local. As imagens foram veiculadas na internet e no WhastApp com a hashtag #ÔnibusVelhoManaus

De acordo com um passageiro Giovanni Sobreira, de 30 anos, o ônibus já vinha apresentando problemas durante o percurso quando, de repente, começou uma forte fumaça.

“O motorista parou no acostamento e abriu as portas. Ele mandou todos descerem e, logo em seguida, começou o fogo. Graças a Deus ninguém ficou ferido”, relatou.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que chegou a ser acionado, mas não atuou no sinistro já que o próprio motorista do coletivo conseguiu apagar as chamas com o extintor do veículo.

