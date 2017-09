A Polícia Militar (PM) do Amazonas está nas ruas desde terça-feira (12) com mais uma fase da “Operação Catraca”. A ação é preventiva para inibir assaltos a ônibus toda Manaus. Barreiras surpresas são montadas em diversos pontos da cidade. A operação segue ao longo do todo esse fim de semana, com atenção especial para bairros das Zonas Norte e Leste de Manaus.

Veja o balanço da noite desta sexta-feira (15) e madrugada de sábado (16):

Abordagens:

Carro particular: 890

Taxis: 131

Mototaxi: 151

Ônibus Especial Rota: 12

Ônibus Urbano: 51

Microônibus: 45

Bares / Similares: 21

Pessoas: 4.774

Apreensões:

Armas de fogo: 3

Arma Branca: 2

Munições: 1

Entorpecentes (em gramas): 497

Menores apreendidos: 2

Maiores detidos: 8

A PM informa que realizou abordagens móveis com viaturas, passando nos locais com maior incidência de roubos e parando ônibus para revistar passageiros em situação suspeita. Ainda durante a ação, policiais embarcaram em ônibus de diversas linhas, percorrendo toda a região compreendida pela rota.

Nas abordagens fixas, os PMs montaram barreiras em grandes avenidas para vistoriar transportes coletivos. Nesse tipo de abordagem, as equipes também coletaram informações com passageiros nos terminais de integração, para diligências policiais e possível prisão de suspeitos.