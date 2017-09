Com o apoio da Delegacia Especializada, inclusive, a Manaus Ambiental já realizou aproximadamente 30 mil fiscalizações, somente este ano, para combater fraudes nas ligações de água e nos hidrômetros instalados em toda a cidade. A concessionária tem intensificado as ações nesse sentido, com o objetivo de evitar as irregularidades que causam muitos prejuízos, principalmente aos clientes que utilizam a rede de distribuição de água de forma correta e estão em dia com a empresa.

O desperdício de água proveniente dessas e de outras infrações ainda é grande na capital amazonense, e tem obrigado a Manaus Ambiental a aumentar a produção do líquido que, muitas vezes, é desperdiçado por quem consome irregularmente e sem pagar. Esse prejuízo representa aproximadamente 35% de toda a água potável que é produzida e distribuída em Manaus.

Os furtos de água e ligações clandestinas (conhecidos popularmente como gato) e de hidrômetro (equipamento que não tem valor no mercado) são crimes, conforme o Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o qual prevê pena de um a quatro anos de reclusão (cadeia) e multa.

Quando alguém retira o hidrômetro por conta própria e fica ligado diretamente na rede de distribuição, por exemplo, pratica também um furto de água, o que prejudica os demais vizinhos. Quem usa água sem pagar, consumindo uma quantidade desnecessária, sem o consumo racional, acaba trazendo desperdício para todo o sistema, além de aumentar o risco de contaminar a vizinhança, quando se trata de um gato.

A empresa orienta aos clientes que, caso tenham o hidrômetro vandalizado ou furtado, registrem o Boletim de Ocorrência (BO) de imediato. A Manaus Ambiental também deve ser informada para que tome as providências de regularização e, por isso, a cópia do BO deve ser entregue em um dos sete pontos de atendimento presencial da concessionária em Manaus, ou encaminhá-lo digitalizado pelo e-mail [email protected], citando o número da matrícula, endereço, ponto de referência e telefones para contato.

Para esses casos, a empresa envia uma equipe ao local, com o intuito de sanar o vazamento e fazer a substituição do equipamento, sem cobrar nada do cliente por isso.

Guarda

A orientação é que os usuários estejam atentos, pois são responsáveis pela guarda e conservação do equipamento de medição, conforme estabelece o Manual de Prestação de Serviços e Atendimento ao Consumidor (MPSAC), documento que rege a relação entre consumidores e a concessionária de água em Manaus.

O consumo de forma clandestina e desnecessária diminui a pressão e compromete fornecimento da vizinhança. Já o problema dos gatos e ligações clandestinas em invasões acabam por ‘desbalancear’ toda a distribuição de água de determinada região da cidade, além de pôr em risco a qualidade da água, que tem um padrão internacional de potabilidade, própria para o consumo humano. O gato intervém na rede e pode contaminar a água.

Meio ambiente

A Manaus Ambiental produz aproximadamente 630 milhões de litros de água por dia. O desperdício prejudica o próprio meio ambiente, pois é necessário captar mais água do rio, por conta das fraudes, das ligações clandestinas, dos gatos.

A Manaus Ambiental tem uma capacidade instalada de produção para atender duas vezes a demanda da cidade, isso é muito em função do furto de água. Quem frauda, acaba consumindo quatro vezes mais de que uma família normal, porque desperdiça muito.

Fiscalização

Em julho deste ano, uma dentre as várias operações capitaneadas pela Delegacia Especializada em Combate a Furtos de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS) desarticulou um esquema clandestino de distribuição de água no bairro Águas Claras, Zona Norte. A ação foi realizada após a Manaus Ambiental verificar, por meio de fiscalização, irregularidades em um canteiro de obras, que se abastecia da rede de água sem qualquer registro de ligação.

As denúncias sobre fraudes no sistema podem ser feitas gratuitamente por meio do número 0800 092 0195 ou do e-mail [email protected], que estão à disposição durante 24 horas.