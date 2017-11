A operação ‘Interior Seguro’, desencadeada na manhã desta sexta-feira (24) no município de Coari (a 362 quilômetros de Manaus) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), resultou na prisão de 26 pessoas, além da apreensão de oito (8) menores de idade, um total de 34 pessoas detidas. Durante a ação, a polícia apreendeu 10 armas, 1 kg de maconha, R$ 14 mil em espécie, 11 quelônios, 1 arara e 2 papagaios.

A operação envolve as Polícias Civil e Militar, Ministério Público Estadual (MPE) e a Secretaria Executiva-adjunta de Inteligência (Seai) e teve início por volta das 6h da manhã. Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão de envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios, roubos e furtos em Coari. A maior parte dos presos irá responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, estupro, tortura, violência doméstica, porte ilegal de armas e crimes ambientais. Duas celas da delegacia da cidade foram lotadas com os presos.

O foco da operação é o combate ao tráfico de drogas, aos conhecidos “piratas do rio”, pistoleiros de aluguel, assaltantes, e suspeitos de envolvimento em homicídios, roubos e furtos no município. Foram quatro meses de trabalho de investigação e levantamento de informações para identificar os alvos. Entre os presos, estão cinco (5) pessoas que fazem parte do assassinato do mototaxista Francisco de Araújo Barbarão, 33, vítima de latrocínio ocorrido na noite da última quinta-feira (23/11), também em Coari. Entre dos envolvidos no assassinato de Francisco, três são menores de idade.

A ação teve coordenação operacional do delegado-geral-adjunto, Antônio Chicre Neto, e do delegado José Afonso Barradas, da Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Coari. Participam dos trabalhos 30 policiais civis, lotados na delegacia de Coari, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia Fluvial (Deflu).

O delegado-geral, Mariolino Brito, ressaltou que Coari sedia a maior parte dos “piratas” que tomam as drogas dos traficantes e repassam para outros criminosos em Manaus. “Os delitos que ocorrem aqui são ligados ao tráfico de drogas, inclusive aliciando menores em razão da imputabilidade para serem soldados do tráfico, além da compra de armas clandestinas”, destacou Brito.

As equipes chegaram a Coari na quarta-feira (22/11) e, no mesmo dia, já montaram campana em alguns alvos, pois a maioria mora em locais de difícil acesso. O primeiro alvo foi um homem ligado ao tráfico de drogas e a assaltos, conhecido como “pirata do rio”, em um sítio localizado a 47 quilômetros da sede de Coari.

“É uma operação em conjunto com as policias Militar e Civil, em que nosso efetivo, inclusive o do Comando de Operações Especiais, já está dando cumprimento a vários mandados de prisão naquele município, para que de fato nós possamos devolver a segurança aos moradores de bem de Coari”, disse o comandante geral da PM, coronel Davi Brandão. A PM enviou reforços para a cidade.

FOTO: Divulgação / SSP-AM