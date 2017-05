O delegado da Polícia Civil do Amazonas, Alon Jeferson Michaleski, titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes, município distante 113 quilômetros em linha reta da capital, deflagrou nesta sexta-feira, dia 5, com apoio da Guarda Municipal, a operação Interior Seguro naquela cidade e recapturou Lander Brandão de Lima, que havia fugido, com outros oito detentos, da carceragem daquela unidade policial por volta de 1h.

De acordo com a autoridade policial, a ação encerrou por volta das 7h desta sexta-feira, 5, e envolveu mais de 15 policiais civis e guardas municipais de Autazes. “Durante a ação, além de recapturar Caio, conseguimos prende duas pessoas investigadas por tráfico de drogas na cidade, fechar cinco estabelecimentos comerciais, apreender 19 motocicletas sem documentação e abordamos aproximadamente 80 indivíduos suspeitos de praticar crimes na cidade”, informou.

O delegado da 39ª DIP informou, também, que a operação Interior Seguro vai continuar na cidade durante o final de semana para recapturar Amarildo Gomes da Silva Junior, o “Parrudo”, Rodolfo Rodrigues Coleho, Emerson Lucena da Silva, o “Chorão”, Roney Marinho das Chagas, Caio Simão Gonçalves, Carlos Leno do Espírito Santo Alves, Wallison Carvalheiro Martins e Marcelo Carvalheiro de Castro, que fugiram junto com Lander Brandão.

Alon Jeferson informou, ainda, que todos os foragidos foram presos ano passado e este ano pelos crimes de roubo e furto em comércios e residências em Autazes e estavam sob custódia junto 12 outros detentos. “Os detentos aproveitaram o momento que não havia luz na cidade e ainda chovia. Eles conseguiram romper a grade de ventilação da parte superior da cela e empreenderam fuga. Ouros custodiados preferiram não fugir”, disse.

O delegado da 39ª DIP disse que, ao tomar conhecimento do fato as buscas, se iniciaram e somente encerraram por voltas da 1h da manhã e retomadas ao amanhecer do dia, por volta das 5h, e seguem até domingo, dia 7, de forma ininterrupta com o apoio da Guarda Civil de Autazes. “Queremos recapturar os demais foragidos e também reprimir os crimes de maior incidência, como tráfico, roubos e furtos e manter sensação de segurança no município”, ressaltou Alon Jeferson.

A autoridade policial disse, também, que a Polícia Civil conta com o apoio dos moradores de Autazes, tanto da sede como das comunidades rurais, para denunciar, por meio do serviço Disque-Denúncia da 39ª DIP, no telefone 99109-7833, o paradeiro dos oito que continuam foragidos. “Sabemos que nessas horas a população ajuda bastante o trabalho da polícia para localizar a recapturar esses fugitivos”, observou o delegado Alon Jeferson.