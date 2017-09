A Polícia Civil do Amazonas divulgou balanço de ação policial iniciada na última quarta-feira (13)e concluída na manhã desta sexta-feira (15), em todas as zonas da capital, resultando nas prisões de 41 pessoas envolvidas em crimes distintos, como latrocínio, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), a ação teve por objetivo cumprir 30 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão. Os trabalhos contaram com efetivo de 132 policiais civis, lotados nas seis Seccionais de Manaus, nos 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital e Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP).

No total, desde a última quarta-feira até a manhã desta sexta-feira, foram cumpridos 26 mandados de prisão, por crimes distintos, como latrocínio, homicídio, roubo, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, estupro e violência doméstica. Durante a ação foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, que resultaram nas prisões de 12 pessoas em flagrante, por diferentes delitos, como tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Ainda ao longo da operação foram cumpridos dois mandados de prisão por conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, em nome de dois foragidos da Justiça.

Prisões de destaque

Ao longo das diligências, policiais civis lotados no 8º DIP prenderam, em cumprimento à mandado de prisão, Adenilson Ananias de Souza. Conforme o titular do 8º DIP, delegado Demetrius Queiroz, Adenilson foi condenado a 61 anos no estado do Pará pelos crimes de latrocínio, dois roubos majorados, um roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A equipe de investigação do 18º DIP prendeu, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, Wendel da Conceição Freitas. Conforme o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Guilherme Torres, Wendel está sendo investigado por possível participação em associação criminosa.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais civis lotados no 4º DIP prenderam, em flagrante por tráfico de drogas, Manoel Orange do Nascimento, que já responde a processo por homicídio e tráfico de drogas. De acordo com delegado Pablo Geovanni, titular da 3ª Seccional Leste, o infrator é conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas na zona Leste.

Israel Marque Coelho foi preso pela equipe do 17º DIP em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio. A equipe do 14º DIP prendeu em flagrante, por tráfico de drogas, Igor das Chagas. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, em nome de Igor.

Após os procedimentos legais, os 24 homens presos em cumprimento a mandados de prisão serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Duas mulheres presas em cumprimento a mandados de prisão serão conduzidas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Os dois foragidos recapturados também irão para o CDPM. Já os 12 presos em flagrante serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.