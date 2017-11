A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na manhã desta segunda-feira (20), a operação “DNA”, no município do Iranduba, a 27 quilômetros distantes em linha reta de Manaus. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e seis de busca e apreensão. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas, homicídio, roubo e receptação no município.

A ação foi coordenada pelo delegado-geral-adjunto, Antônio Chicre Neto, com o apoio operacional do delegado Mateus Imperatriz, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), e do delegado Fábio Aly de Freitas, da 31ª. Delegacia Integrada de Polícia (DIP). Participaram dos trabalhos 50 policiais civis, lotados na delegacia do Iranduba, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), além do Canil da Polícia Militar.

De acordo com o delegado Chicre, foram quatro meses de investigação e levantamento de dados para que fosse desencadeada a operação. Todos os alvos são da mesma família, e diretamente ligado ao tráfico doméstico de drogas na cidade. Eles são conhecidos como “Família Oncinha”, pela semelhança física. Os mandados foram expedidos pelo Juiz da comarca, da 2ª Vara Criminal de Iranduba, pelos crimes de tráfico de droga, associação para o tráfico, roubo, e receptação.

O delegado Chicre informou que Reginaldo, Dieison, Ariane, Warlasson e Josinei são irmãos. “Cinco dos alvos presos são da mesma família, em fevereiro de 2014, Mario Jorge Moraes de Carvalho, patriarca da “Família Oncinha” como são conhecidos no município, foi morto a pauladas por membros de uma facção criminosa rival”.

Foram presos em cumprimento a mandado de prisão no município de Iranduba: o casal Ariane Simões de Carvalho, 22, e Moisaniel da Silva Farias, 23, na casa onde moravam; que também foram presos em flagrante por tráfico de drogas, com eles foi apreendido 20 trouxinhas e um aparelho celular; Ana Carolina Sena da Silva, 23; Alex Alves da Silva, 22; Roney Ramos da Silva, 19; Rui Cleber Cavalcante dos Anjos, 43, todos presos em suas residências no bairro Alto; Reginaldo Simões de Carvalho, 33, interceptado no bairro Novo Amanhecer; dois adolescentes apreendidos também no bairro Alto, 15 e 14 anos, o adolescente de 15 anos foi flagrado e apreendido por tráfico de drogas, com ele foi encontrado três porções de entorpecente e R$ 280 em espécie.

Em Manaus, pela operação DNA, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva em desfavor de Dieison Simões de Cavalho, 27, conhecido como “Cara de Gato”, Josinei Simões de Carvalho, 30, conhecido como “Kuka” e Warlasson Simões Souza, 28, conhecido como “Picapau”.

Ariane e Ana Carolina foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminina (CDPF). Moisaniel, Roney, Rui, Alex e Reginaldo foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), localizada Rodovia BR-174, km. 891, Manaus, AM. Josinei, Warlasson e dieison já se encontram no sistema pridional. Todos estão a disposição da justiça. O adolescente de 14 anos foi encaminha ao Centro Sócio-educativo Dagmar Feitosa, localizado na Rua Vivaldo Lima, s/n – Alvorada I., e o de 15 anos responderá em liberdade.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PC-AM