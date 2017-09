Com objetivo de coibir os assaltos a ônibus do transporte coletivo de Manaus, órgãos de Segurança realizam nesta quinta-feira (14), mais uma fase da Operação integrada que visa intensificar o policiamento ostensivo nos principais corredores viários e pontos de ônibus em todas as zonas da capital. A saída está marcada para acontecer no Comando de Policiamento de Área (CPA) Oeste, a partir das 20h.

A operação será dividida nos três turnos, com participação de aproximadamente 300 homens da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto de Andrade, a Operação segue até o domingo (17) em todas as regiões de Manaus. “Acreditamos que o reforço no policiamento ostensivo, por meio dessa Operação, irá inibir a ação dos assaltantes, visto que grande parte dos envolvidos nesse crime age procurando uma oportunidade”, disse.

Durante a Operação serão realizadas abordagens aos ônibus e pontos de ônibus para identificação de suspeitos e orientações de segurança aos usuários do transporte coletivo. Serão feitas abordagens em ônibus do transporte urbano, alternativo e às rotas do Distrito Industrial.

A operação soma com o policiamento que já vem sendo empregado na cidade pela Polícia Militar, e conta ainda com a Polícia Civil atuando como polícia judiciária.