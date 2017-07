Palco Giratório promove oficina “Corpo Presente” e apresenta “Finita” (RJ) em Manaus

As inscrições para a oficina “Corpo Presente”, do circuito cultural Palco Giratório estão abertas. A oficina acontece dia 16 de julho, em Manaus e será ministrada pela renomada solista carioca Denise Stutz. A oficina é direcionada para profissionais das artes cênicas e será realizada das 14h às 19h, no Sesc Centro, localizado na Rua Henrique Martins, 427. Para participar é preciso preencher o formulário, disponível no portal do Sesc (www.sesc-am.com.br) e enviar para o email [email protected]

A oficina tem por objetivo a experimentação do corpo que se move a serviço da imaginação e dos sentidos, impulsionado por imagens, associações e memórias. Na ocasião, jogos corporais estabelecerão relações, ampliando a percepção do espaço, do tempo e dos outros. Será trabalhada a musculatura e articulações do corpo. A intenção é ampliar a consciência do corpo e a partir desta consciência tentar entender e criar sentido ao movimento no tempo e no espaço. A arte da improvisação também será abordada por meio de jogos e regras estabelecidas usando o corpo e a palavra.

No dia 17 de julho (segunda-feira), Denise Stutz apresenta o espetáculo de dança “Finita”, que foi idealizado devido à doença de sua mãe e uma carta encontrada. “A carta era para mim e me trouxe a reflexão sobre o tempo, sobre o fim das coisas e então comecei a pensar como falar do que não existe mais. Qual a qualidade de um movimento que prenuncia a dança e que não dança mais que se dá a ver? Uma qualidade que não se mostra, sugere. Como construir a partir de uma brecha possível entre a presença e a ausência, entre o que ainda vive, mas já não existe mais”, explica.

Finita será apresentada no palco do Anfiteatro Ministro Bernardo Cabral, no SESC Balneário, situado na Av. Constantinopla, 288, Alvorada, às 19h30. A oficina e a apresentação são gratuitas e fazem parte da terceira etapa do Palco Giratório.

Denise Stutz iniciou seus estudos de dança em Belo Horizonte. Em 1975 junto com outros 10 bailarinos fundou o Grupo Corpo. Trabalhou com Lia Rodrigues como bailarina, professora e assistente de direção. Foi professora do curso técnico da Escola Angel Viana. A partir de 2003 começa a desenvolver seu próprio trabalho solo, se apresentando nas principais capitais do Brasil, na França, Espanha, Africa e Austrália. Seus dois trabalhos solos foram apontados pela critica de “O Globo” como um dos dez melhores espetáculos apresentados no Rio de Janeiro nos anos de 2004 (DeCor) e 2013 (Finita).