Ainda estão abertas as inscrições para quem quiser aprender um pouco mais sobre as propriedades fitoterápicas de algumas plantas amazônicas na próxima segunda-feira, 18 de setembro, a partir das 8h, no Parque Municipal Senador Arthur Virgílio Filho, no Japiim, zona Sul.

A palestra promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) sobre Plantas Medicinais faz parte da grade de minicursos e palestras oferecidas gratuitamente, com a finalidade de fomentar o tema arborização e envolver a população com as práticas de plantio e cultivo.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, ressalta que a proposta do trabalho é popularizar o conhecimento sobre essas espécies e permitir que a população possa, gradativamente, adotar hábitos diferenciados de alimentação. “A palestra integra o cronograma que vem sendo realizado desde o início do ano com minicursos e oficinas de capacitação.”

O palestrante será o técnico agrícola Moacir Biondo, pesquisador autodidata em plantas da Amazônia. Segundo ele, a palestra tem como finalidade provar que muitas das plantas que temos no nosso convívio diário são medicinais. O técnico dará um giro pelo entorno do local para que possam identificar algumas espécies e suas propriedades.

Quem tiver em casa plantas medicinais e quiser tirar dúvidas, pode levar amostras para que o especialista possa esclarecer. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 3236-6557 e 3236-8013, das 8h às 12h e das 13h às 16h (dias úteis), e dão direito a certificado.

Biondo é paulista de Presidente Prudente, pesquisador autodidata e mora há mais de 30 anos na região amazônica. A palestra integra o cronograma que vem sendo realizado desde o início do ano com minicursos e oficinas de capacitação que acontecem no auditório do Parque Lagoa.

O auditório foi inaugurado no ano passado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, junto com as obras de revitalização do parque, para funcionar como um espaço voltado para a educação ambiental. Até o final do ano, serão realizados outros minicursos e palestras dentro do projeto.