Para o sucesso nos negócios seja menos virtual e mais real

Oito anos após o lançamento do Whatsapp e mais de uma década de Facebook, as redes mais acessadas pelos brasileiros, trouxeram mudanças radicais quando falamos de relacionamento, seja profissional ou pessoal. Segundo uma pesquisa da Digital In 2016, da We Are Social, o Brasil tem uma média de 45% da população ativa em redes sociais e segundo o especialista em relacionamentos e Mentor em Networking, Roque Gonçalves, a facilidade de comunicação pode aproximar ou afastar as pessoas que são importantes.

“Numa roda de conversa a maioria olha para o smartphone e se fecha para a interação olho no olho. As relações se tornaram mais superficiais e com certeza isso atrapalha muito também o mundo dos negócios. Vejo muitos perdendo clientes por falta de um contato mais próximo”, explica.

Em tempos de redes sociais e uma grande confusão entre informação e conhecimento, o telefonema deu lugar às mensagens, um erro para quem busca o fortalecimento da rede de contatos. “Não estar na presença da pessoa, ou ouvir ao menos sua voz, em qualquer que seja a situação, pode gerar várias interpretações para uma frase ou até mesmo para uma palavra e isso pode atrapalhar na conclusão de um negócio, de uma venda e até mesmo de uma conversa”, alerta o especialista.

Embora defenda o contato pessoal para obter mais sucesso, Gonçalves ressalta que usar a internet de maneira correta pode sim promover uma série de boas oportunidades. “A internet é uma ferramenta essencial para o sucesso dos negócios, pois facilita a troca rápida de informações, economiza tempo e dinheiro, mas não deve ser a única forma de contato. A melhor maneira de fazer Networking continua sendo a boa e velha conversa, regada a um delicioso café. Quando estamos frente a frente podemos perceber como a pessoa se sente e se é um bom momento para concretizar um negócio. Muitas vezes uma mensagem cheia de boas intenções num momento ruim pode estragar tudo”.

A timidez atrapalhava as relações profissionais e pessoais de Carlos Alberto Gomes, técnico em Segurança do Trabalho e mantenedor do Ski Mountain Park, em São Roque, interior de São Paulo. Ele, que lida diretamente com o público e com diversos parceiros profissionais, conta que os contatos via email, redes sociais ou mensagens sempre foi muito mais fácil. “Venci a timidez após participar de um treinamento com o Roque e percebi que o contato ‘olho no olho’ traz mais confiança para as relações, seja na vida pessoal ou profissional. Hoje consigo me relacionar melhor, no atendimento ao cliente, e até com os colegas de trabalho. Adquiri conhecimentos e aprendizados que serão levados para a vida a toda. Entender melhor sobre Networking e relacionamentos mudou meu jeito de pensar e agir”.

Roque Gonçalves é palestrante e treinador, especialista em Networking. Formado em Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz pelo Grupo Master Mind; Professional Coaching Practitioner pela Abracoaching, possui experiência de mais de 5 anos em Network Marketing, ministrando treinamentos e palestras motivacionais para o mais diversos grupos de pessoas.