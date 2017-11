Parada do Orgulho LGBT modifica trânsito na Ponta Negra neste sábado

A partir das 6h deste sábado, 18/11, o trânsito será alterado no Complexo Turístico Ponta Negra para a realização da Parada do Orgulho LGBT, com a circulação de trios-elétricos e desfile de participantes. Sessenta agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vão monitorar a área da Ponta Negra e vias de acesso.

Veja como fica o trânsito:

– A partir das 6h30 da manhã interdição da avenida Cel. Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro, a partir da rotatória do Tropical Hotel até a avenida do Turismo;

– Os veículos no sentido Ponta Negra/Centro ingressarão na Rotatória do Chafariz (Tropical Hotel), acessando à direita no contrafluxo;

– O fluxo de veículos no sentido Centro/Ponta Negra será desviado para a avenida Alaska;

– Proibição de estacionamento nos trechos:

– Na avenida Cel. Teixeira – nos dois sentidos entre a avenida do Turismo e a avenida Líbia; avenida Cel. Teixeira em frente e oposto às barracas de coco (reservado para estacionamento dos coletivos) ; Alameda Alaska (toda a extensão do lado direito); Alameda Líbia – lado direito e esquerdo – trecho entre a Alameda Alaska e avenida Cel. Teixeira.

A partir das 17h/Circulação:

– A Alameda Alaska terá sentido único de circulação – Centro/Ponta Negra, retornando na Alameda Líbia até a Av. Cel. Teixeira;

– Acesso à Ponta Negra poderá ser interrompido, conforme a necessidade, diante do fluxo no local. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na avenida Cel. Teixeira – sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados à direita na Rotatória, em direção à avenida do Turismo. Somente terão acesso os moradores e hóspedes do Tropical Hotel.

A oferta de estacionamento para veículos será feita no prolongamento da avenida do Turismo, nos seguintes trechos: sentido bairro-Centro, após a ponte; e Centro-bairro, antes da ponte.

Além disso, será ofertado estacionamento na Alameda Thales Loureiro (Condomínio Alphaville), para aproximadamente 980 veículos.