Para iniciar o processo de organização do 14º Festival Folclórico do Mocambo, o prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, esteve nesta sexta-feira (07) na agrovila do Mocambo do Arari e reuniu com as presidências das agremiações folclóricas da comunidade. Estiveram presentes no encontro as presidências do Mocambo, do Boi Espalha Emoção, Boi Touro Branco, Pássaro Jaçanã, Pássaro Pavão Misterioso, Quadrilha Pet na Roça, Quadrilha Mãos Dadas, Coordenadoria de Cultura, Secretaria de Obras e Câmara Municipal.

Durante o encontro, os presentes levantaram suas demandas ao prefeito em exercício. Dentre elas, enfatizou-se a necessidade de se fazer melhorias na iluminação pública, limpeza das ruas da agrovila e garantir recursos para os grupos folclóricos fazerem suas apresentações no Mocambódromo, nos dias 28, 29 e 30 de julho.

Na conversa com as agremiações, o prefeito em exercício enfatizou que há uma emenda da ordem de R$ 200 mil garantidos no orçamento do Estado para a festa. Segundo Tony Medeiros, independentemente do recurso ser ou não liberado pelo Governo do Estado, a Prefeitura dará todo o suporte necessário para a realização do evento com aporte financeiro para os grupos folclóricos e garantiu a realização de limpeza, troca de luminárias, realização de concurso da rua mais enfeitada e implantação de palco alternativo nos dias do Festival. “Reconhecemos a importância do Festival do Mocambo como gerador de emprego e renda. Por isso esse apoio”, enalteceu.

Para o presidente do Boi Touro Branco, Jonas Cardoso, a asseguração de apoio da Prefeitura para o Festival Folclórico da agrovila do Mocambo é fundamental no crescimento da festa. “A expectativa é grande, de um grandioso Festival, com bastante visitantes. O apoio da Prefeitura vai fortalecer a cultura, o comércio, a logística de toda a nossa comunidade”, comentou.

A presidente do Boi Espalha Emoção, Jane Costa, disse que garantia de apoio da Prefeitura gera uma grande expectativa para o evento que ocorrerá no fim de julho. “Esperamos muito por essa contrapartida da Prefeitura, que com certeza vai sair. Vai ajudar muito porque queremos fazer uma boa apresentação e apresentar nossa cultura de uma forma expressiva”, frisou.