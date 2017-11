Participantes que farão o Enade já podem consultar os locais das provas

Foto: Universidade de Brasília

Os estudantes que farão o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enade 2017, neste domingo (26), já podem acessar o Sistema Enade e descobrir o local da prova.

O exame avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados.

Para fazer a consulta, o participante deve informar o CPF, a data de nascimento, o primeiro nome da mãe, selecionar a opção de instituição e o curso que está concluindo.

Até domingo, os candidatos devem preencher um questionário para obter a situação de regularidade. Quem ainda não tem acesso ao documento, deve entrar no sistema.

Se o e-mail do candidato estiver errado, ele deve entrar na área de Autoatendimento para solicitar a mudança do endereço e ir na parte do atendimento ao estudante para resgatar a senha. Só aí o participante deve apresentar a solicitação de alteração e informar o novo endereço para cadastro.

Agora, para recuperar a senha, o participante deve acessar o Sistema Enade, clicar na opção de autenticação e, em seguida, no link recuperar senha. É necessário preencher corretamente todas as informações solicitadas: o CPF do usuário já cadastrado no sistema e o e-mail. Ao apertar no botão confirmar, o Inep vai encaminhar, automaticamente, uma senha temporária para esse e-mail. Essa senha deverá ser usada para ingressar no sistema. Lá, vai ser solicitado outras informações para mudança de senha: login, senha temporária e nova senha, que deve ter de 6 a 20 caracteres e conter letras minúsculas, letras maiúsculas, números e símbolos.

Reportagem, Cintia Moreira.