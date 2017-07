Pastor que matou ex-esposa no Amazonas é procurado pela Polícia

O delegado Antônio Rondon Jr, titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de José Lasmar de Andrade Almeida, 36, conhecido como “Pastor Lasmar”, autor do homicídio da ex-esposa, a professora Rocicleide Araújo da Silva. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano e a vítima tinha 34 anos. O corpo da mulher foi encontrado amarrado a uma árvore, às margens do Rio Ariaú, no quilômetro 37 da rodovia estadual Manoel Urbano, também conhecida como AM-070, que liga Manaus a Iranduba.

De acordo com a autoridade policial, Lasmar possui em nome dele, em aberto, mandado de prisão preventiva por homicídio, expedido no dia 23 de maio deste ano. Desde então o pastor passou a ser considerado foragido da Justiça.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe do DECP a capturar José Lasmar, entrar em contato com os servidores da especializada pelo número de telefone da unidade policial: (92) 3239 – 3841. “Também disponibilizamos o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Rondon Jr.