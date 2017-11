‘A Pequena Sereia’ no Teatro Amazonas

Espetáculo infantil será apresentado em duas sessões, às 16h e às 19h; ambas com entrada gratuita

Neste domingo (19/11), o espetáculo infantil “A Pequena Sereia” será encenado, no palco do Teatro Amazonas, pelos alunos da Belart instituição de ballet clássico. A apresentação, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, terá duas sessões gratuitas, às 16h e às 19h.

Sob direção artística de Carolina Soler, em sua 12ª edição, o espetáculo contará com a participação de 150 alunos. Trata-se de uma releitura do filme da Disney, cujo enredo gira em torno de sereia Ariel que se apaixona pelo príncipe Erik e enfrenta desafios para se transformar em humana.

De acordo com Carolina, o cenário e a apresentação vão honrar o roteiro original do filme. “Será uma livre adaptação onde incluiremos um cenário que remete ao fundo do mar com conchas, estrelinhas, águas vivas e outros objetos que facilitarão a leitura do público infantil”, pontua.

Transformação social

A Belart é uma associação sem fins lucrativos que iniciou suas atividades em setembro de 2005 e, atualmente, beneficia cerca de 150 crianças e adolescentes de algumas comunidades carentes de Manaus. Nasceu da iniciativa de compartilhar com a comunidade, o ensino de técnicas do ballet clássico, resgatando a autoestima e a autoconfiança das crianças e famílias atendidas.

De acordo com Carolina Soler, coordenadora do projeto, as atividades propostas visam o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade, trabalhando também, aspectos como criatividade, musicalidade e espacialidade.

“O ensino de passos e movimentos leva uma criança a descobrir, por meio de uma manifestação artística, os limites do próprio corpo e a importância do trabalho em equipe. A dança é uma arte nobre e sensível que pode ser um elemento de transformação social e de melhoria nos padrões éticos, morais e culturais”, conclui.

FOTO: DIVULGAÇÃO