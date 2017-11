Peru realiza missão comercial e logística em Manaus

No próximo dia 22 de novembro, o Ministério de Comércio Exterior e Turismo e o Vice Ministério de Comércio Exterior do Peru, com apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), realizam a “II Missão Comercial e Logística Peru em Manaus”. O evento está previsto para ocorrer das 8h às 13h no Salão Rio Negro do Hotel Quality e contará com a participação do embaixador do Peru no Brasil, Vicente Rojas, e do vice-ministro do comércio exterior peruano, Edgar Vásquez.

Dentre os participantes do evento, estão ainda o superintendente da SUFRAMA, Appio Tolentino, o presidente da Federação do Comércio do Amazonas, José Tadros, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, e o presidente da Amazonastur, Orsine Júnior, além de representantes estaduais e municipais da região, empresários estrangeiros e locais.

Na ocasião, serão debatidos temas da interconexão multimodal pelas hidrovias amazônicas e pela rodovia transoceânica do norte peruano, bem como a conexão via porto da província de Callao até Manaus. Além da apresentação “Oportunidades de alianças comerciais Peru-Brasil”, serão realizados o seminário “Oportunidades comerciais e conexões logísticas entre o Peru e o Amazonas” e uma rodada de negócios do setor comercial – para segmentos alimentícios e metalúrgicos, por exemplo.

A maior integração entre as regiões motivou, no último mês de outubro, uma missão logística empresarial da SUFRAMA ao país vizinho que teve por objetivo ampliar as relações comerciais entre as regiões, bem como encontrar alternativas para o escoamento dos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus (PIM) via Oceano Pacífico e, ainda, facilitar a chegada de insumos fundamentais para a fabricação de produtos nas indústrias instaladas no parque fabril manauara.

“A recente missão que realizamos nos mostrou o quanto a região pode ser beneficiada com essa importante aproximação entre a Zona Franca de Manaus e o Peru. E não nos restringimos apenas às indústrias do Polo Industrial de Manaus, pois entendemos que a rota logística que tanto debatemos é uma alternativa para toda a área de abrangência da autarquia, que engloba os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Sem contar que os empresários peruanos poderão comercializar com a ZFM de forma vantajosa para todos”, pontuou o superintendente da SUFRAMA, Appio Tolentino.

A delegação estrangeira terá, ainda, uma programação extensa no dia 23, com visitas de prospecção em portos públicos e privados do Amazonas além de centros comerciais locais.

