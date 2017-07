A escritora, pesquisadora e professora Doutora Artemis Soares participa de uma sessão especial de lançamento do livro ‘O Corpo – Olhares Diversos’, nesta sábado (15), às 9h, no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA). O evento é em comemoração alusiva à Liberdade dos Escravos no Amazonas, que ocorreu no dia 10 de julho de 1884 e vai contar com uma programação que envolve palestras e exposições.

O livro de Artemis Soares, escrito em parceria com Neize trás um estudo aprofundado sobre o olhar ocidental e o olhar indígena sobre o próprio corpo e foi publicado pela Edua, editora da Ufam. Com 12 livros lançamos ao longo dos 20 anos de estudos sobre o corpo, a diretora da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), reforça que as pesquisas sobre Amazônia devem ser amplamente divulgadas ao público.

O Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas fica na rua Bernardo Ramos, 117, Centro Antigo de Manaus.