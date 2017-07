Petit for Pet Lovers faz lançamento com evento beneficente

Dogwarts, Yodashire, Pug in Black são nomes das estampas originais da Petit for Pet Lovers, a fusão de clássicos da cultura pop tendo os animais como pano de fundo ganhou uma nova linha de camisetas especiais. O lançamento das Petitshirts será neste domingo, a partir das 16h, no estacionamento da Diagnovet Shop que fica na avenida Coronel Teixeira, 6514, Ponta Negra, Zona Oeste.

Com entrada liberada para pets, a iniciativa também uniu entidades comprometidas com a causa animal para um mutirão de arrecadação de ração, coleiras e acessórios para pets que estão em desuso. No dia do lançamento, 10% do valor arrecadado com a venda das camisetas serão repassados às ONGs participantes do evento.

De acordo com um dos sócios da Petit for Pet Lovers, Frank Silva, a interação com ONGs faz parte do compromisso e preocupação com a causa animal, “Somos apaixonados por Pets e despertar o sentimento de solidariedade complementa nossa missão”, explicou.

A programação que é bem vinda aos donos e bichinhos de estimação terá a participação das ONGs Pata, Compaixão Animal e Celeiro dos Anjos com arrecadação de ração, acessórios para pets. Ainda na agenda do domingo, animando a festa, vai ter o voz e violão de Marcelo Nakamura, muito Rock n’ Roll com a Banda Madstone e a batida do DJ Filipe Rudhja.

Causa animal

A Petit for Pet Lovers, marca amazonense especializada em produtos inspirados no universo pet vai lançar a primeira linha exclusiva de camisetas. A pré-venda das Petitshirts vai até o dia 14, no valor de R$49,50 (10%OFF). São seis modelos com estampas criativas com raças de gatos e cachorros em situações divertidas inspiradas no cinema e arte contemporânea.

Envolver o maior número de pessoas e instituições comprometidas com a causa animal para fortalecer a iniciativa. Durante todo o evento, os organizadores vão arrecadar doações de ração, coleiras, comedouros, roupinhas para cães e gatos. “Todos procuram ajudar, os artistas abriram mão de seus cachês para participarem do evento. E também quem trouxer alguma doação vai participar do sorteio de brindes”, acrescentou.