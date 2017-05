A polícia militar do Amazonas participa da operação Pacificador na manhã desta sexta-feira (5) em conjunto com a Polícia Civil, SAMU, DETRAN, e Secretaria de Segurança Pública.

Os policiais da PM estão ao comando do Tenente Coronel PM Cláudio Silva, Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e contam com 110 polícias distribuídos nas tropas da Força Tática, Batalhão de Trânsito, as Companhias Interativas Comunitárias da zona Sul, além da ROCAM, Canil, COE, Graer, Canil, Cavalaria. “serão desenvolvidas ações de apoio a Polícia Civil, barreiras itinerantes, revistas a veículos e abordagens a pessoas suspeitas e saturação nos bairros da zona Sul onde a mancha criminal indica o aumento de crimes. O objetivo é combater o tráfico de drogas e fazer cumprir 25 mandados de busca e apreensão nos diversos locais já indicado”, afirmou o Tenente Coronel.

Outra ação da Polícia Militar realizada pela Força Tática foi a prisão de um homem de 39 anos, com ele foi apreendida uma arma de fogo na Rua Ipitinga, Bairro Raiz. Segundo os policiais eram dois homem que vigiavam a entrada de um beco onde os moradores afirmam ser ponto de venda de drogas. Um deles conseguiu fugir e o outro foi detido com uma pistola e munições.

Ainda dentro da Operação Pacificador a polícia militar atua com ações do Batalhão de Trânsito em conjunto com NEOT do Detran. Informações parciais contabilizam 10 autos de infrações; 1 CNH recolhida, 16 veículos recolhidos ao parqueamento do Detran e cerca de 200 veículos abordados. A operação ainda está em andamento.