A Polícia Militar do Amazonas por meio da Força Tática (1º BPM), prendeu na noite deste sábado (16), dois homens por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A dupla havia roubado uma pizzaria no Bairro Alvorada, zona oeste de Manaus e lavado vários pertences das vítimas.

De acordo com as informações do Subcomandante da Força Tática, Capitão PM Alberto Neto, por volta de 19h15, uma viatura fazia patrulhamento ostensivo, quando foi abordada por um casal informando de que seu estabelecimento comercial havia sido roubado por dois homens e que um dos suspeitos havia sido visto nas proximidades.

A equipe realizou buscas e localizou o menor G. N. S, 16 anos. Ele portava um aparelho celular, marca Microsoft, cor preta e ao ser indagado sobre a arma usada no crime, resolveu colaborar com os policiais, informando que próximo do local também se encontrava um de seus comparsas.

A equipe solicitou apoio, chegando ao local prendeu Walmir Felipe, apontado como participante do assalto, Durante revista foi encontrado com ele, um aparelho celular, marca Motorola G4, cor roxa e um revólver calibre 38, com uma munição intacta.

Diante dos fatos, os infratores foram detidos e conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia para providências cabíveis.