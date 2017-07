PM realiza operação Monte Cristo no Centro de Manaus

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram uma operação de rotina, intitulada Monte Cristo, nas ruas do Centro da capital amazonense na madrugada desta sexta-feira (14).

O objetivo é intensificar as abordagens no Centro de Manaus e é voltada para repressão com intuito de evitar roubos, furtos e arrombamentos na área. Os policiais fizeram abordagens em bares, esquinas e áreas mais desertas do Centro.

Durante a ação, um homem foi preso após roubar um celular de uma jovem na rua Visconde de Porto Alegre.

