Cerca de 800 quilos de drogas foram apreendidos nesta segunda-feira (10), em uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Policia Civil do Amazonas. Quatro pessoas foram presas.

As equipes apreenderam a droga, skunk e pasta base de cocaína, no porão de uma embarcação no Porto de Beruri. Os criminosos estavam disfarçados de pescadores e faziam a segurança da droga armados com um fuzil e quatro escopetas.

Segundo a secretária executiva de Inteligência, Tamera Assad, a droga pertencia a uma facção criminosa do Amazonas. “Nossa investigação mostrou que a droga era oriunda de Tabatinga, e tinha como destino Manaus. Daqui também iria para as cidades do Nordeste”, afirmou.

Com a apreensão dessa segunda-feira, somam-se mais de sete toneladas de drogas apreendidas no Estado em 2017, quantidade superior ao mesmo período de 2016.

De acordo com secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, as apreensões de droga fazem parte das estratégias de combate ao crime organizado no Estado. “Essas apreensões significam que o Estado está conseguindo descapitalizar o crime organizado, que utiliza o dinheiro do narcotráfico para fomentar outros crimes. Parabenizamos os nossos policiais pela grande ação”, disse Sérgio Fontes.