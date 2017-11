Polícia Civil deflagra nova operação no interior do Amazonas contra piratas dos rios

Mais uma fase da operação “Interior Seguro” foi deflagrada, no início da manhã desta sexta-feira (24), pela Polícia Civil em Coari, a 469 km de Manaus. A ação tem como objetivo o cumprimento de 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão.

De acordo com a Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), foco é combate ao tráfico de drogas, os famosos “piratas do rio”, pistoleiros de aluguel, assaltantes, homicídio, roubo e furtos no município.

As investigações sobre os crimes duraram quatro meses para identificar os alvos da operação. Participaram dos trabalhos 30 policiais civis, lotados na delegacia de Coari, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Fluvial (Deflu).

Com informações da assessoria