A Polícia Federal no Estado do Amazonas prendeu na tarde deste sábado (24), uma pessoa em flagrante pelo crime de receptação de espécies de peixes ornamentais e arraias, previsto no artigo 180, §1º do Código Penal Brasileiro, durante fiscalização de rotina no aeroporto internacional de Manaus.

Durante a ação policial foram apreendidos 47 peixes ornamentais e 6 arraias, pertencentes à fauna brasileira e ameaçados de extinção, do estado do Pará e seriam comercializados no exterior.

O preso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e após a audiência de custódia à disposição da Justiça.

Qualquer pessoa pode denunciar a ocorrência de crime ambiental à Polícia Federal no Estado do Amazonas através dos telefones (92) 3655-1515 / 3655-1517.