A Polícia Federal do Amazonas realiza uma operação, na manhã desta sexta-feira (15), para apurar denúncias de fraudes no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima).

De acordo com a instituição, há suspeita da existência de um esquema para o provimento de cargos de analista e técnico, Durante a operação “Porta dos Fundos”, a Polícia Federal cumpre seis mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva em três estados, sendo Amazonas, Roraima e Alagoas.