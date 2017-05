Polícia pede ajuda para localizar e prender homem acusado de estupro e roubo

Procurado

A delegada titular do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marna de Miranda, solicita a colaboração de todos na divulgação de retrato falado de homem, ainda não identificado, autor de estupro e roubo praticados contra uma dona de casa de 35 anos. Os crimes aconteceram quinta-feira, dia 4, no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

Conforme a autoridade policial, o homem abordou a vítima por volta das 13h30, no momento em que ela chegava, em um carro, a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) situada no bairro Cidade Nova, na zona Norte. Em posse de uma arma de fogo, o indivíduo teria entrado no veículo e obrigado a vítima a dirigir até o bairro Novo Aleixo, onde teria consumado o estupro em um terreno baldio. Em seguida o infrator teria empreendido fuga levando pertencentes da mulher.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe do 27º DIP a identificar e prender o indivíduo, entrar em contato pelo disque-denúncia da unidade policial: (92) 99417-0012. A delegada ressaltou que delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Marna de Miranda.