A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), informa que está desaparecido desde a tarde do dia 28 de agosto, Revi Moreira do Nascimento Neto, 39. A delegada Catarina Torres, titular da unidade policial, solicita que a colaboração da população na divulgação da imagem dele. De acordo com a irmã de Revi , Samanta Assunção do Nascimento, no dia em que desapareceu, ele saiu, por volta das 17h de uma loja dos familiares, na Rua Domingos Quinto, primeira etapa do bairro Compensa, zona Oeste da cidade. Desde então não há notícias sobre ele.

Samanta disse que o irmão possui a imagem de um unicórnio tatuada no braço direito. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Revi, ligar para os números (92) 99400-1999 ou 99264-9396.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.