Dois policiais militares do Amazonas tiveram mandados de prisão preventiva por envolvimento em roubo e associação criminosa. Um terceiro acusado identificado como Rodrigo Macedo Simas, 32, que é civil, está sendo procurado pela polícia. Ele também fazia parte do esquema criminoso. Os mandados de prisão em nome dos militares, e de Rodrigo, foram expedidos pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, da 11ª Vara Criminal.

De acordo o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), o trio está envolvido em um esquema no qual abordavam proprietários de veículos com pendências judiciais. Simas, além de se passar por policial militar, também atuava como oficial de Justiça. Durante abordagem às vítimas, o trio recolhia os veículos para, posteriormente, vendê-los. As investigações iniciaram há dois meses, após vítimas se deslocarem até a unidade policial para informar o delito.

“Eles obtinham as informações sobre as pendências judiciais dos carros pois um dos policiais militares envolvidos era lotado no setor que fica responsável pelos despachos das ocorrências e, com isso, ele tinha acesso a informações privilegiadas, identificava o veículo com pendência judicial e organizava toda essa abordagem e ação criminosa”, explicou o delegado.

Allemand disse, ainda, que em decorrência da ordem judicial, o Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas apresentou na tarde de quinta-feira (16/11), na Derfv, os policiais militares envolvidos nos delitos. Os dois foram recolhidos ao Batalhão de Guardas da Polícia Militar. Rodrigo, que continua foragido, será indiciado por roubo, associação criminosa e usurpação de função pública.

“Há duas semanas Rodrigo foi apresentado em uma delegacia da capital por porte ilegal de arma de fogo, mas recebeu liberdade provisória e até hoje não conseguimos cumprir o mandado em nome dele. Fomos até a residência do infrator, mas não o encontramos no local. Durante revista no imóvel, encontramos munições, vestimentas da Polícia Militar, e uma carteira falsa da PMAM. Uma outra vítima, que também teve o veículo tomado, nos procurou e também reconheceu os dois policiais militares como autores dos crimes”, destacou o titular da Derfv.

A autoridade policial explicou que as investigações em torno dos casos que envolvem os policiais e Rodrigo tiveram início após o roubo de um veículo, da marca BMW. Na ocasião, a vítima, proprietária do veículo, se dirigiu até a especializada para formalizar a ocorrência. “Esse veículo foi apreendido ontem, no município de Iranduba. A pessoa que estava conduzindo o carro foi autuada em flagrante por receptação, e está sendo encaminhada aqui para a delegacia” destacou.

