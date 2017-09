O policial militar aposentado Mario Jorge Pereira de Souza, 65, está desaparecido desde o dia 2 de agosto deste ano. Na tarde desta quinta-feira (14), a delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), distribuiu a imagem do desaparecido para que a população ajude na localização.

De acordo com a irmã de Mario Jorge, Alessandra Alfaia de Lima, a filha e o genro dele não estariam cuidando adequadamente do idoso e vivem mudando de endereço, na tentativa de evitar o convívio do aposentado com os outros familiares.

“A minha sobrinha Rizia, filha de Mario Jorge, fez empréstimos bancários utilizando o nome do pai dela e gasta todo o dinheiro dele em festas e roupas, para ela e o companheiro. O meu irmão não se alimenta adequadamente, dorme em um colchão velho e é visto sempre vestindo as mesmas roupas. Há dias não vejo o meu irmão, não tenho notícias sobre ele e fico muito aflita com toda essa situação”, relatou Alessandra.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do idoso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a irmã do desaparecido, ligar para o número (92) 99459-4685.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Com informações da Deops