A equipe do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em parceria com policiais militares lotados na 9ª e 25ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), cumpriu ao longo de quinta-feira, dia 4, mandados de prisão preventiva por roubo em nome de Mário Ferreira Gomes Neto, 20, e Victor de Castro Alencar, 26, presos no bairro São José Operário, zona Leste da cidade.

De acordo com o delegado titular do 9º DIP, Christiano Castilho, Mário foi preso por policiais militares da 9ª Cicom. O fato ocorreu na Rua Limão, bairro São José Operário. Victor foi preso por policiais militares da 25ª Cicom, também no bairro São José Operário.

Castilho ressaltou que os infratores são autores de roubos no bairro São José Operário e Conjunto Castanheira, na zona Leste. Durante as ações criminosas eles usaram arma de fogo para intimar proprietários de um mercadinho e de uma drogaria, situados naquela região, a fim de subtrair dinheiro e objetos das vítimas e estabelecimentos.

“Após as vítimas desses roubos formalizarem os crimes e reconhecerem os infratores, por meio de fotos na unidade policial, representei à Justiça os mandados de prisão preventiva em nome deles. As ordens judiciais foram expedidas no dia 25 de abril deste ano, pelo juiz Genesino Braga Neto, da 10ª Vara Criminal”, explicou Castilho.

O titular do 9º DIP ressaltou que Victor foi interceptado por policiais militares da 25ª Cicom na última terça-feira, dia 2, durante tentativa de roubo ao posto de atendimento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), no Terminal de Integração 5 (T5), localizado no bairro São José Operário.

“No momento da ação criminosa o infrator e dois comparsas trocaram tiros com os policiais militares e Victor acabou alvejado na perna. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, no bairro Coroado, zona Leste, onde cumprimos o mandado de prisão em nome dele”, esclareceu o delegado.

Conforme a autoridade policial, os infratores foram comparsas nos roubos realizados na drogaria e no mercadinho. Em depoimento a dupla confessou participação nos delitos. “Mário não participou do roubo que aconteceu nesta semana, no T5. Porém, os dois elementos afirmaram que uma terceira pessoa estaria envolvida nos dois roubos que eles praticaram juntos. As diligências em torno desse caso continuam, a fim de identificarmos e prendermos esse terceiro indivíduo”, afirmou Castilho.

Ao término dos procedimentos cabíveis no 9º DIP, Mário será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Victor também será conduzido à mesma unidade prisional, após receber alta médica.