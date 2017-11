Polo de Duas Rodas da ZFM tem reconhecimento da mídia especializada

A força do Polo de Duas Rodas da Zona Franca de Manaus está amplamente demonstrada no Salão Duas Rodas 2017, maior evento do segmento na América Latina, que ocorre em São Paulo (SP) até o dia 19 de novembro. Não apenas os estandes das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), tais como Honda, Yamaha, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Triumph, Dafra, Suzuki e Kawasaki, entre outras, têm sido sucesso de visitação, com a exposição ao público em geral dos principais lançamentos e novidades do setor, como também a mídia especializada prestou mais um reconhecimento à qualidade do produto fabricado na ZFM.

Na quarta-feira (15), durante a solenidade da 20ª edição da premiação “Moto do Ano” – organizada pela revista Duas Rodas com a finalidade de eleger os maiores destaques em cada categoria de motos, entre os mais de 50 lançamentos que ocorreram neste ano –, sete das dez categorias em disputa tiveram modelos produzidos no PIM como vencedores.

A premiação leva em consideração sete quesitos de cada concorrente (motor, suspensões, freios, agilidade, conforto, design e custo-benefício). Os resultados foram aferidos a partir de notas concedidas por jornalistas especializados que atuam em diferentes veículos de comunicação e pilotaram as motos durante testes realizados nos dias 20 e 21 de outubro.

Os modelos produzidos no PIM que se sagraram campeões neste ano foram: Ducati Multistrada 950 (categoria Sport-touring); Ducati Xdiavel Dark (categoria Custom); BMW S1000R (categoria Naked); Triumph Street Scrambler (categoria Classic); Yamaha NMax (categoria Scooter); Honda CG 160 Titan CBS (categoria Street); e Kawasaki Versys-X (categoria Trail).

Para o superintendente da SUFRAMA, Appio Tolentino, ter esse reconhecimento da imprensa nacional é extremamente válido, pois ajuda a consolidar diante do público brasileiro a qualidade da mão de obra e a capacidade tecnológica do PIM. “Uma análise das estatísticas mais recentes mostra um cenário favorável para o crescimento do mercado do segmento nos próximos meses. O Polo de Duas Rodas sempre foi um dos mais relevantes da Zona Franca de Manaus e iremos trabalhar bastante, ao lado das empresas, das entidades de classe e dos órgãos governamentais, entre outros parceiros, para que o segmento retome seus expressivos indicadores de produção, faturamento e geração de empregos”, afirmou Tolentino.

Estande

A SUFRAMA participa do Salão Duas Rodas 2017 com um estande de 50 metros quadrados comemorativo aos 50 anos da autarquia e do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). No espaço, além da distribuição de material informativo e exibição de conteúdos audiovisuais, uma comitiva de sete servidores oriundos de diversas áreas técnicas está se revezando nos atendimentos ao público. O estande da autarquia estará aberto para visitação de 14h às 22h, neste sábado (18), e de 11h às 19h, no domingo (19).

Texto: Diego Queiroz

Fotos: Tayana Rubim