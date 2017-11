O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Amazonas, desencadeou operação para exigir a regularização de veículos usados pelas empresas que operam no sistema de transporte coletivo de passageiros na cidade de Manaus. O trabalho foi realizado entre a noite de quinta-feira (16) e madrugada desta sexta-feira (17), quando foram retirados de circulação 36 ônibus, de cinco empresas que atuam na capital.

Global Green, Vegas Manaus, Trans Manaus, Trans Amazônia e Eucatur foram as empresas que tiveram veículos apreendidos. Os ônibus, que se juntaram a outros oito que ainda estão no parqueamento do Detran-AM aguardando que os proprietários regularizem a situação, estão com o Licenciamento Anual em atraso desde 2012, mau estado de conservação (pneus carecas, pára-brisa quebrado, cadeira do motorista solta, entre outros) e alguns usam placas clonadas de outros veículos.