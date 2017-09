Aproveitando o sucesso da primeira edição do Bazar Popular, as Galerias Espírito Santo e Remédios, ambas localizadas no Centro, estão com o estoque de produtos renovado, para a realização da segunda edição do evento.

As promoções seguem até o próximo sábado, dia 16 e os preços de todos os produtos que serão vendidos durante o Bazar, variam entre R$1 e R$30. Segundo o gestor da Galeria Espírito Santo, Francisco Júnior, o Bazar é uma forma de atrair o público. “O Bazar Popular assim como as ações de saúde, proporcionam melhores vendas aos empreendedores, e qualidade de vida a população.”

Nesta quinta-feira, dia 14, a Galeria dos Remédios também recebeu a segunda edição do projeto ‘Saúde nas Galerias’. Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os clientes contaram com atendimento médico, aplicação de vacinas, aferição de pressão, exames rápidos (HIV, sífilis e hepatite) distribuição gratuita de remédios.

Já no próximo sábado, dia 16, quem está pensando em adotar um animalzinho de estimação pode ir até a Galeria dos Remédios, onde, além do Bazar Popular, também estará acontecendo o evento ‘Adotar é Animal’.

Cães, gatos e acessórios para os pets, estarão à disposição dos apaixonados por bichos. Os pets também contarão com vacinação gratuita antirrábica.

A Galeria Espírito Santo está localizada na rua Joaquim Sarmento, esquina com a rua 24 de Maio e a Galeria dos Remédios está localizada na rua Miranda Leão.