Prédios da UFAM podem ser abastecidos por energia solar

Um projeto de pesquisa do Laboratório de Agroclimatologia e Sensoriamento Remoto da Ufam pretende transformar os prédios da Faculdade de Ciências Agrárias em prédios fotovoltaicos, abastecidos com energia solar. A afirmação é do professor Eron Bezerra, coordenador do laboratório, e foi feita durante o I Seminário de Meteorologia e Climatologia do Amazonas, que encerra hoje.

A ideia dos prédios fotovoltaicos é baseada no modelo do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), primeira experiência de sistema fotovoltaico do País em funcionamento.

Estimativas mostram que o Amazonas têm mais incidência de radiação solar que Santa Catarina.

Segundo estudos do laboratório, os dois prédios da FCA têm capacidade para produzir 40 mega watt de energia por mês. “Esse valor é o equivalente ao consumo de aproximadamente 300 moradias de consumo médio pra se ter uma ideia de potencial”, explicou Eron.

A professora Helena Flávia Naspolini do Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da UFSC mostrou os projetos de sucesso desenvolvidos na universidade. Além dos prédios, já funcionam o laboratório solar e o ônibus elétrico alimentado por energia solar.

Lobby justifica baixa procura

Helena atribui ao lobby do setor de combustível fóssil o motivo pelo qual o sistema de energia fotovoltaica ainda tem baixa procura no Brasil. “O preço do sistema já caiu e pode cair ainda mais de acordo com a escala de produção. Então, o impeditivo não é só esse. Não há interesse por causa do lobby”, afirmou.

Defensora do uso de energia fotovoltaica, a pesquisadora disse que além de limpo, o modelo não polui e é renovável.

Setor só cresce

Para quem imagina que a procura pelo sistema é baixo, dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apontam que, desde que a resolução 482/2012 foi aprovada, o número de conexões de consumidores só cresce. Em 2012, havia apenas um sistema. Até maio desse ano, o número já ultrapassa 10 mil conexões na rede de distribuição elétrica.

No início de agosto, o professor vai participar de uma reunião da ANEEL para tratar os novos rumos que a agência pretende dar ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), especificamente à questão da obrigação legal de aplicação de recursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eron vai aproveitar para pedir financiamento para o projeto.