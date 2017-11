A Prefeitura de Manaus está concorrendo ao Prêmio Qualidade Amazonas (PQA), organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por suas práticas na área previdenciária e processos na área de finanças. O resultado será informado nesta quinta-feira, 23/11, à noite, com a entrega dos troféus no evento ‘Qualishow 2017’, promovido pela Fieam.

Em dezembro, está prevista a entrega do relatório final da análise da comissão do PQA. A partir daí, a direção da Manaus Previdência volta a se reunir para analisar o documento, estabelecer planos de ações e prazos para que estas sejam colocadas em prática.

O diretor-presidente da autarquia, Silvino Vieira, explicou que participar do PQA significa verificar o grau de aderência dos nossos processos gerenciais em relação ao Modelo de Excelência em Gestão Pública.

Para a responsável pelo Comitê de Gestão da autarquia municipal, a assessora técnica Márcia Assunção, o mais importante é saber que estão no caminho certo para garantir um melhor serviço aos mais de seis mil segurados, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto. “Ganhar este prêmio será uma validação para Manaus Previdência das boas práticas e de uma ótima gestão.”

Assunção informou ainda que foram avaliados os critérios constantes no Relatório de Gestão da Autarquia: Governança, Estratégias e Planos, Cidadão Usuário, Interesse Público e Cidadania, Informações e Conhecimentos, Pessoas, Processos e Resultados, tudo nos termos da visão, da missão, dos valores e da política de qualidade da Manaus Previdência.

Em setembro foi apresentado o modelo de gestão para análise da banca julgadora do PQA. Ao término da exposição, os analistas da banca julgadora elogiaram as práticas, fizeram pequenas observações em alguns pontos e sugeriram maior divulgação em áreas que já são realidade na previdência municipal, mas que não constavam no relatório.

Também recomendaram buscar referenciais de comparação em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) em melhores condições ou em literatura específica, à medida que a Manaus Previdência já demonstra um nível de excelência que não justifica buscar um referencial em RPPSs que estão aquém do patamar alcançado pela autarquia municipal.

O Programa Qualidade Amazonas é um programa estadual para Qualidade, Produtividade e Competitividade, que vem há mais de 20 anos disseminando métodos e ferramentas de qualidade e modelos sistêmicos de gestão. Em 2006, a Manaus Previdência ganhou o Troféu Bronze no PQA. Este ano, a autarquia participa na modalidade de Gespública (Gestão Pública), com base no Instrumento de Avaliação da Gestão Pública – IAGP 250 pontos.