A partir de hoje (17), as linhas de ônibus 601- Petrópolis/T2/Centro e 614-Japiim/ T2/ Centro, que foram desativadas, na semana passada, voltarão a circular.

Com isso, os ônibus das linhas 101 e 110, que estavam atendendo os bairros Petrópolis e Japiim, respectivamente, também retornarão ao seu itinerário anterior.

O retorno das linhas vem atender uma determinação do prefeito, Artur Virgílio Neto e do Chefe da Casa Civil, Artur Bisneto, dada durante reunião realizada na última quinta feira, 14/9, envolvendo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), ao estarem sensíveis às reclamações dos usuários do transporte coletivo.

Ao longo desta semana, representantes dos moradores dos bairros São Francisco e Japiim estiveram presentes na sede da SMTU para discutir o serviço de transporte coletivo de suas comunidades e levar sugestões que já estão sendo verificadas pelo setor técnico do órgão.

Conforme informações do superintendente da SMTU, coronel Ronaldo Brito, foi definido que qualquer alteração no transporte coletivo será comunicada com antecedência aos usuários.

O SAC da SMTU recebe reclamações, sugestões e críticas no telefone 118, email [email protected] e whatsapp 98802-3504.