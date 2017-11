Prefeitura faz contenção de erosão no bairro Petrópolis

Após uma erosão atingir o campo de futebol localizado na área verde da praça do bairro de Petrópolis, zona Sul, a Prefeitura de Manaus por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Esporte e Lazer (Semjel) iniciou os trabalhos de contenção do talude, aterro e recomposição da calçada, nesta sexta-feira, 24/11.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, que acompanha diariamente as ações de infraestrutura do município, a intervenção no local vai recuperar, ainda, a rotina do bairro, uma vez que o campo de futebol é bastante utilizado para o lazer e socialização da comunidade.

Atendendo à solicitação do secretário de esporte, João Luiz, e dos moradores da comunidade, Rotta fiscalizou, na manhã de hoje, os trabalhos de recuperação do campo de futebol do Jardim Petrópolis.

“Estamos diariamente nas ruas de Manaus, sempre seguindo a orientação do prefeito Artur de integrar, cada vez mais, as secretarias municipais e, assim, avançarmos com as ações em prol de uma Manaus muito melhor”, analisou Rotta.

Após realizar uma visita técnica acompanhado do engenheiro da Semjel, João Holanda, o secretário João Luiz buscou por meio do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, solucionar demandas da população daquela área.

“Há, aproximadamente, duas semanas estivemos visitando o local, a pedido dos moradores, e constatamos a necessidade da obra. Entramos em contato com o prefeito Arthur Virgílio Neto e com o vice-prefeito Marcos Rotta, e tivemos o pedido de melhorias prontamente atendido para a comunidade do Jardim Petrópolis. Vamos assim, levar de forma segura, o esporte, o lazer e a qualidade de vida para a comunidade”, ressaltou João Luiz.

O secretário lembrou ainda das atividades esportivas realizadas pela Prefeitura de Manaus no bairro. “Realizamos aqui na praça ao lado do campo, todas as terças e quintas-feiras, de 18h às 19h, o Aulão de Aeróbica e Ritmos. Um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, que leva aulas de dança para a população de Manaus”, pontuou.