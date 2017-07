Prefeitura intensifica ações para a saúde dos homens

Para marcar o Dia Nacional do Homem, 15 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) intensificou durante esta semana, de 10 a 14 de julho, as ações de prevenção de doenças e de promoção da saúde entre o público masculino. A programação está sendo desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com o objetivo de reforçar a importância do autocuidado.

A chefe do Núcleo de Saúde do Homem da Semsa, enfermeira Maria Eliny Rocha, explicou que as UBSs estão reforçando atividades educativas de prevenção às doenças crônicas como diabetes e hipertensão, às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sobre a importância do pré-natal do parceiro e paternidade, atualização do cartão de vacinação, avaliação nutricional, alimentação e hábitos saudáveis de vida. “São atividades desenvolvidas dentro da rotina de trabalho das UBSs durante o ano, como orienta o prefeito Arthur Neto como uma das prioridades da Rede de Saúde.”

A programação desenvolvida na rede municipal é executada de acordo as diretrizes da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, instituída pelo Ministério da Saúde em 2009.

A política também busca a integralidade do cuidado em relação ao público masculino e as ações são desenvolvidas a partir de cinco temas: Acesso e Acolhimento, Saúde Sexual e Reprodutiva, Paternidade e Cuidado, Doenças prevalentes na população masculina e Prevenção de Violências e Acidentes.

O objetivo principal da política é facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbimortalidade e a melhoria das condições de saúde.