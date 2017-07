Tweet on Twitter

Os seis cemitérios públicos urbanos e os quatro da zona Rural da cidade voltam a receber a operação de limpeza da Prefeitura de Manaus. Aproximadamente 70 trabalhadores iniciaram, nesta quarta-feira, dia 12, capinação no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Avenida do Turismo, no Tarumã, zona Oeste.

A atividade já começa a preparar os locais para o Dia dos Pais, que será em 13 de agosto. No começo da semana, as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) já passaram pelo Cemitério São João Batista, na avenida Senador Álvaro Maia, zona Centro-Sul.

A limpeza nos cemitérios é frequente. Além do trabalho diário das equipes fixas, o mutirão acontece a cada dois meses nesses locais. O subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças, explicou que o objetivo é manter esses ambientes sempre bem cuidados. “As equipes de limpeza vão passar pelos cemitérios adiantando a programação do calendário para deixar tudo pronto para o Dia dos Pais.”

Os demais cemitérios receberão as equipes durante o mês.A além dos espaços urbanos, a zona Rural. A Prefeitura de Manaus estima que mais de 40 mil pessoas visitem os locais durante a semana que antecede o Dia dos Pais.