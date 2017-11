Tweet on Twitter

Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, de 93 anos, renunciou o cargo nesta terça-feira (21), após quase quatro décadas no poder. Ele entregou uma carta ao Parlamento dizendo que decidiu se demitir voluntariamente e que o motivo da saída era para fosse assegurado uma transferência de poder tranquila, pacífica e não violenta.

Após a renúncia de Mugabe, a multidão tomou as ruas para comemorar e foram ouvidos muitas buzinas e gritos. Robert Mugabe liderou o país no processo de independência e está no poder desde 1980.

Segundo a BBC, ele e seus apoiadores conseguiram permanecer no poder por muito tempo usando a violência, incluindo acusações de assassinatos, como estratégia eleitoral. Além disso, Mugabe costumava dizer que os problemas econômicos do país eram parte de um plano dos países ocidentais, liderados pelo Reino Unido, para tirá-lo do poder por causa da reforma agrária.

Reportagem, Cintia Moreira.